Защитник «Урала» Эммерсон: расизм невозможно искоренить

Футболист «Урала» Эммерсон считает, что проблема расизма в современном обществе не имеет решения. По словам защитника екатеринбуржцев, дискриминация по расовому признаку была, есть и будет.

«Расизм невозможно искоренить — он был, есть и будет. И никакие разговоры тут не помогут. Если я кому-то не нравлюсь из-за цвета кожи — окей, не общайся со мной. Когда человек делает выводы о другом человеке, отталкиваясь от особенностей его внешности или цвета кожи, это говорит об ужасном воспитании. Больше всего не понимаю людей, которые выкрикивают оскорбления, — полная шизофрения», — приводит слова Эммерсона Sport24.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Урал» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Виктора Гончаренко сыграют со «Спартаком» на выезде. 28-летний Эммерсон подписал контракт с екатеринбургским «Уралом» в мае 2022 года. В этом сезоне защитник провёл 18 матчей, забив один мяч и записав на свой счёт одну голевую передачу. До подписания соглашения с «Уралом» Эммерсон выступал за «СКА-Хабаровск».