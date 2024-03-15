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Лодыгин: я самый возрастной игрок сборной России? Серьёзно?

Лодыгин: я самый возрастной игрок сборной России? Серьёзно?
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Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин с удивлением отреагировал на известие, что он является самым возрастным игроком сборной России. Лодыгину 33 года.

«Я самый возрастной игрок сборной? Да? Серьёзно? Будет ли дедовщина? Нет, нет, я не такой. Я больше поддерживаю, у нас же один план, одно дело», — сказал Лодыгин в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, Юрий Лодыгин дебютировал в сборной России 19 ноября 2013 года в товарищеском матче с Южной Кореей (2:1). Всего за российскую национальную команду футболист провёл 11 матчей во всех соревнованиях, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Экс-вратарь «Зенита» находился в заявке сборной России на чемпионате Европы – 2016.

В марте подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча — с Сербией и Парагваем.

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