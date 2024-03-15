Игрок «Балтики» Лазарев: победа над «Локомотивом» придаст положительные эмоции в РПЛ

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев высказался о победе в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 7:6 пен.).

«Эмоции от победы над «Локомотивом» самые положительные, «Балтика» прошла в полуфинал, лучше быть и не может. Я думаю, быстрые голы в началах таймов связаны с потерей концентрации, тренер на разборе подскажет. Вы видели, что в начале матча мы могли забивать, за две минуты было четыре удара, но не реализовали свои моменты. А вот «Локомотив» свой первый же момент реализовал.

Что касается большого количества новичков в «Балтике». Сейчас по сыгранности становится получше, на тренировках ребята плюс-минус понимают друг друга. Я надеюсь, что кубковая победа над «Локомотивом» придаст положительные эмоции в чемпионате», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.