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Мостовой: рекламы Абаскаля в России хватит ему на 10 лет вперёд — подняли его до небес

Мостовой: рекламы Абаскаля в России хватит ему на 10 лет вперёд — подняли его до небес
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Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о разговорах вокруг главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Что вы об этом Абаскале говорите? Вы и так подняли его до небес. Есть команда «Спартак», играет хорошо – здорово, нет – плохо. Зачем каждый раз поднимать эту фамилию? Какую рекламу в России сделали Абаскалю, ему её хватит на 10 лет вперёд. Всё равно играют футболисты, а не он», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.

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