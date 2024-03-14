«Спартак» вновь расстроит фанатов? «Оренбург» пока ближе к полуфиналу Кубка России! LIVE

Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ – «Оренбург» примет дома «Спартак». В первой игре успешнее оказалась команда Давида Деограсии (1:0).

Красно-белых лихорадит – и очень не вовремя. Да, с «Зенитом» в РПЛ сыграли вничью (0:0), но затем уступили «Факелу» (0:2). Кто-то даже считает, что под Гильермо Абаскалем в очередной раз зашаталось кресло. Все эти домысли не улучшают микроклимат перед важным матчем в Кубке России. Ведь в первой встрече сильнее оказался «Оренбург».

Уральский клуб же весной весьма неплох: сдержали ЦСКА (1:1) и взяли три очка с «Балтикой». Отличный результат для клуба, борющегося за выживание в чемпионате России. Подобная форма не может не радовать перед топ-вывеской в турнире на вылет.

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