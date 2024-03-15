Игрок «Урала» Эммерсон: если под Гончаренко начнёт шататься кресло, то и под нами тоже

Защитник «Урала» Эммерсон высказался о последних неудачных результатах екатеринбуржцев, а также обсудил возможную отставку главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Ситуация нас сильно тревожит. Самое странное, что в нескольких матчах реально должны были побеждать. Нам есть над чем работать. Надеюсь, скоро обретём нужную «химию» и удачу: во многом наш результат — обычное невезение. Понимал ли, что из-за этого невезения Гончаренко могут уволить? Мы все в одной лодке. Тренер делает нас, а мы — тренера. Если под Виктором Михалычем начнёт шататься кресло, то и под всеми нами тоже. Нужно вместе работать над тем, чтобы вылезти оттуда, куда мы попали», — приводит слова Эммерсона Sport24.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Урал» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Виктора Гончаренко сыграют со «Спартаком» на выезде. 28-летний Эммерсон подписал контракт с екатеринбургским «Уралом» в мае 2022 года. В этом сезоне защитник провёл 18 матчей, забив один мяч и записав на свой счёт одну голевую передачу. До подписания соглашения с «Уралом» Эммерсон выступал за «СКА-Хабаровск».