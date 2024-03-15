ЦСКА разгромил «Рязань-ВДВ» в матче 2-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 2-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Рязань-ВДВ». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Душковой. ЦСКА одержал победу со счётом 3:0.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 49-й минуте счёт открыла Маргарита Черномырдина. Через три минуты Невена Дамьянович увеличила преимущество ЦСКА с передачи Надежды Смирновой. На 61-й минуте Франциска Ортега установила окончательный счёт — 3:0. Ей ассистировала Габриэль Абуди Онгене.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала шесть очков после двух матчей. «Рязань-ВДВ» находится на шестой строчке, заработав одно очко.