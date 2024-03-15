Гуренко назвал главную проблему «Локомотива» после возобновления сезона

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мыслями об игре железнодорожников после возобновления сезона.

«Плохо, «Локомотив» пропускает в каждой игре, что не даёт положительного результата. Постоянно допускают глупые ошибки — по игре, при стандартах. «Динамо» их переиграло вчистую, оно было легче и быстрее, с «Сочи» после своего гола тоже сразу пропустили. Уже пять мячей пропущено в трёх матчах, где минимум два — со стандартов. Значит, есть проблемы.

«Локомотив» хорошо выглядел на сборах, показывал хорошие игры. Может быть, это дало какое-то успокоение. Когда начался чемпионат, то сразу игра не заладилась, потом появилась неуверенность. Мне кажется, у них самая большая проблема сейчас — психология. Может, у них ещё нет лёгкости, чуть перегружены. В концовке только команда прибавляет. Надо всё-таки улучшить игру в обороне, много пропускают. Из-за этого появляется неуверенность», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Отметим, что 14 марта завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Победу одержали футболисты «Балтики» (1:1 (по пен. 7:6)). Первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, «Балтика» вышла в полуфинал турнира.

Напомним, после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Локомотив» уступил московскому «Динамо» (1:2) и сыграл вничью с «Сочи» (2:2). После 20 туров железнодорожники с 32 очками идут на пятом месте в турнирной таблице.