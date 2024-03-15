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Вратарь «Балтики» Латышонок — об игре с «Локомотивом»: думаю, был равный матч

Вратарь «Балтики» Латышонок — об игре с «Локомотивом»: думаю, был равный матч
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Голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок прокомментировал игру команды с московским «Локомотивом» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«На мой взгляд, был равный матч? Думаю, да. У нас было много опасных моментов. Где-то не повезло с реализацией. Хорошо играли сегодня, много контролировали мяч. Игру с «Локомотивом» можно занести в актив», – приводит слова Евгения «РБ Спорт».

14 марта завершился ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Победу одержали футболисты «Балтики» (1:1 (по пен. 7:6)). Первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, «Балтика» вышла в полуфинал турнира.

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