Экс-игрок «Зенита» Зуев: в Европе к Алипу есть определённый интерес

Воспитанник «Зенита» Илья Зуев, ныне выступающий за астраханский «Волгарь», прокомментировал слухи об интересе мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» к защитнику сине-бело-голубых Нуралы Алипу.

«На эту тему у нас не было никаких шуток (смеётся). Нурик – очень перспективный защитник, не зря к нему идёт такой интерес. Может быть, не «Реал», но в Европе к нему есть определённый интерес. Видно, что он прибавляет, если продолжит в том же духе, то определённо уедет в чемпионат посильнее. Сергей Богданович Семак хорошо отзывался о Нуралы, отмечая, что он сильно прибавил. Те же бразильцы «Зенита» хвалят его, поэтому похвала оправданная. Нурик – большой молодец», – приводит слова Зуева Metaratings.

Алип выступает за «Зенит» с 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс. В нынешнем сезоне Зуев сыграл два матча и забил один гол.