Экс-игрок «Зенита» Зуев — о критике Чистякова: с иностранцем подобное вряд ли случилось бы

Бывший футболист «Зенита» Илья Зуев высказался о том, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак публично критиковал защитника Дмитрия Чистякова. В 2022 году игрок ошибся в игре с «Ахматом». Его заменили ещё в первом тайме, а потом публично осудили Сергей Семак и Александр Медведев. Далее последовало отстранение от основы.

«Мне кажется, со своим воспитанником так поступать нельзя. Наоборот, нужно было его поддержать после ошибок. Команда так и сделала, что самое главное. С иностранцем подобное вряд ли случилось бы. Такая ситуация вообще не должна выходить за пределы раздевалки», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс.