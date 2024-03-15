Файзуллаев отреагировал на новость со своими словами про Федотова

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал свои слова об игровом времени.

«Увидел новость с моей прямой речью, где я вроде как даже задаю главному тренеру вопрос, почему я не играю. Честно, даже испугался. Вдруг меня неправильно поняли. И главный тренер, в первую очередь, ха-ха. Я лишь ответил журналисту, что готов играть, но что это определит главный тренер, а не я. А тут такое. Вроде бы и все слова на своих местах, а смысл уже какой-то не такой. Прошу не додумывать болельщиков и не переживать!» – приводит слова Файзуллаева в своём телеграм-канале директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее на сайте Sport24 вышла новость с заголовком, в котором узбекский футболист задаёт главному тренеру армейцев Владимиру Федотову вопрос о том, почему не играет.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 21 матче ЦСКА во всех турнирах, отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.