Экс-игрок «Краснодара» и «Рубина» Сорокин стал футболистом «Елимая»

Российский центральный защитник Егор Сорокин стал футболистом казахстанского клуба «Елимай», сообщает пресс-служба команды в соцсетях. Последним клубом россиянина был казанский «Рубин», который он покинул в феврале текущего года.

28-летний Сорокин — воспитанник петербургского и казанского футбола. За «Рубин» Егор выступал с 2015 по 2019 год, после чего перебрался «Краснодар», а в 2023-м вернулся в Казань. В нынешнем сезоне футболист провёл два матча в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями. Участия в играх Российской Премьер-Лиги он не принимал.

Всего на счету футболиста 68 матчей за «Рубин» и семь голов, в составе «Рубина-2» – 17 игр. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сорокина в € 800 тыс.

«Елимай» в нынешнем сезоне выступает в Премьер-лиге Казахстана. После двух сыгранных туров команда располагается на девятом месте, набрав одно очко.