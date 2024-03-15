Игорь Акинфеев составил символическую сборную ЦСКА за время своей карьеры

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев составил символическую сборную армейцев за время своей карьеры.

«Без Рахимича мы здесь никуда не уйдём. Наш главный костолом. В пару к нему ― Вернблум. Всегда мечтал, чтобы они в паре сыграли. Тогда ни один удар бы по моим воротам не нанесли.

Акинфеев — Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий — Гусев, Вернблум, Карвальо, Рахимич, Жирков — Думбия, Вагнер», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 37-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.