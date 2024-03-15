Почеттино: Стерлинг может не попасть на Евро-2024, и я не знаю, как утешить его

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о состоянии крайнего нападающего лондонского клуба Рахима Стерлинга, который вновь не был вызван в сборную Англии и рискует не поехать на грядущий чемпионат Европы.

«Да, это сложная ситуация, и об этом трудно говорить. Единственное, что мы можем сделать, это поддержать его и попытаться помочь ему качественно выступить здесь, а дальше это уже не наше решение. Конечно, ему нужно здорово проявить себя для того, чтобы убедить Гарета [Саутгейта], но всё, что я могу сказать ему для того, чтобы сделать счастливым, его не утешает. Совершенно ничего. В футболе так случается», — приводит слова Почеттино Football.London.

Напомним, 29-летний футболист перестал попадать в заявку своей сборной после минувшего чемпионата мира 2022 года.