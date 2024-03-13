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Почеттино: Коул Палмер с каждым днём становится всё более зрелым футболистом

Почеттино: Коул Палмер с каждым днём становится всё более зрелым футболистом
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре полузащитника своей команды Коула Палмера.

«Я действительно счастлив иметь в команде такого игрока, как Палмер. Он отлично справляется и с каждым днём становится всё более зрелым футболистом. Вы все видите его сильные качества. В будущем он может нам очень сильно помочь», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Полузащитник перешёл в «Челси» в пocледний день прошлогоднего летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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