Александр Зуев: в Сербии было тяжеловато — другой язык и менталитет

Полузащитник тульского «Арсенала» и сборной Казахстана Александр Зуев высказался о своём переходе в команду из сербского «ИМТ Белград».

«Всё равно в Сербии было тяжеловато: другой язык и менталитет. Хотелось вернуться, что мне удалось, перейдя в «Арсенал». Тем не менее в Белграде были свои плюсы: я многое для себя переосмыслил. Вообще-то было тяжело, но позитивные аспекты тоже были», – приводит слова Зуева Meta-ratings.kz.

Напомним, летом 2023 года Зуев стал игроком сербского футбольного клуба «ИМТ Белград», перейдя в команду свободным агентом. 16 января стало известно, что Александр Зуев стал игроком тульского «Арсенала». Зуев выступал в чемпионате России за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», «Ростов», казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». В 2023 году Александр дебютировал в сборной Казахстана. При этом на молодёжном уровне он играл за национальную команду России.