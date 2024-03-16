Захарян на испанском обратился к болельщикам «Реала Сосьедад» после дебютного гола за клуб

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян обратился к болельщикам команды после победы в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0).

«Спасибо за поддержку. Очень рад победе и отличному голу. Вперёд, «Реал», — сказал Захарян на испанском языке в видео, опубликованном в социальных сетях бело-голубых.

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Напомним, матч 28-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Кадис» завершился победой клуба из Сан-Себастьяна со счётом 2:0. Второй гол басков записал на свой счёт 20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян, для которого этот забитый мяч стал дебютным в составе испанской команды.

Всего на счету Захаряна 31 матч во всех турнирах за «Реал Сосьедад», в которых он отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

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