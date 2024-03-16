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Стала известна статистика Захаряна в матче с дебютным голом за «Реал Сосьедад»

Стала известна статистика Захаряна в матче с дебютным голом за «Реал Сосьедад»
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Матч 28-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Кадис» завершился победой клуба из Сан-Себастьяна со счётом 2:0. Второй гол басков записал на свой счёт 20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян, для которого этот забитый мяч стал дебютным в составе испанской команды.

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Мерино – 28'     2:0 Захарян – 68'    

Захарян начал игру в запасе, вышел на замену на 66-й минуте при счёте 1:0 и установил итоговый результат матча на 68-й минуте. Помимо забитого гола, в статистику его полезных действий в этой встрече вошли два паса под удар и девять точных передач из девяти, в том числе шесть из шести — в финальной трети.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Всего на счету Арсена 31 матч во всех турнирах за «Реал Сосьедад», в которых он отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

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