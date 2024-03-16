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Стали известны сроки восстановления игрока «Барселоны» Педри

Стали известны сроки восстановления игрока «Барселоны» Педри
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Полузащитник «Барселоны» Педри скоро приступит к тренировкам с каталонской командой.

Как сообщает Sport, 21-летний испанский футболист сможет сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». То же самое касается и другого хавбека – Френки де Йонга.

Напомним, первый матч между командами состоится в Париже 10 апреля, ответная игра пройдёт в Барселоне 16 апреля. На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Наполи» с общим счётом 4:2.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

20-летний Педри перешёл в «Барселону» в 2019 году из «Лас-Пальмаса» за € 17,5 млн. Один сезон полузащитник провёл в аренде в своём родном клубе. Контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает испанца в € 100 млн.

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