Аккаунт сборной России выкриком Роналду отреагировал на первый гол Захаряна в Испании

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отметился дебютным голом за новый клуб в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). После окончания встречи официальный аккаунт сборной России в соцсети Х (ранее Twitter) отреагировал на гол Арсена.

«SIUUU! SHINE, ZAHA! Есть первый гол Арсена в Испании!», — написано в сообщении.

Напомним, матч 28-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Кадис» завершился победой клуба из Сан-Себастьяна со счётом 2:0. Второй гол басков записал на свой счёт 20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян, для которого этот забитый мяч стал дебютным в составе испанской команды.

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Всего на счету Захаряна 31 матч во всех турнирах за «Реал Сосьедад», в которых он отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.