Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

39-летний Роналду вызван в сборную Португалии на товарищеские матчи со Швецией и Словенией

39-летний Роналду вызван в сборную Португалии на товарищеские матчи со Швецией и Словенией
Аудио-версия:
Комментарии

Объявлен состав сборной Португалии на товарищеские игры со Швецией и Словенией. Матч со шведской национальной командой состоится 21 марта, со словенской — 26 марта.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Диогу Лейте («Унион»), Гонсалу Инасио («Спортинг»), Жоау Мариу («Бенфика»), Жоау Канселу («Барселона»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Пепе («Порту»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Рафаэл Геррейру («Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Тоти Гомеш («Вулверхэмптон»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Жоау Невеш («Бенфика»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»), Брума («Брага»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Жота Силва («Витория»), Рафаэл Леау («Милан»).

Материалы по теме
Криштиану Роналду забил 750-й гол на клубном уровне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android