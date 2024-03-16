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39-летний Роналду вызван в сборную Португалии на товарищеские матчи со Швецией и Словенией

Объявлен состав сборной Португалии на товарищеские игры со Швецией и Словенией. Матч со шведской национальной командой состоится 21 марта, со словенской — 26 марта.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Диогу Лейте («Унион»), Гонсалу Инасио («Спортинг»), Жоау Мариу («Бенфика»), Жоау Канселу («Барселона»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Пепе («Порту»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Рафаэл Геррейру («Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Тоти Гомеш («Вулверхэмптон»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Жоау Невеш («Бенфика»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»), Брума («Брага»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Жота Силва («Витория»), Рафаэл Леау («Милан»).