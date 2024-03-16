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Адвокаты Промеса могут отсрочить экстрадицию игрока в Нидерланды на год — De Telegraaf

Адвокаты Промеса могут отсрочить экстрадицию игрока в Нидерланды на год — De Telegraaf
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Адвокаты нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, задержанного полицией ОАЭ, могут отсрочить процесс его экстрадиции в Нидерланды на длительный период. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, представители 32-летнего футболиста могут сделать это путём постоянных апелляций. Как сообщила источнику юрист Людмила Ямалова, может пройти год, прежде чем будет принято какое-либо решение относительно нидерландского игрока. Существует вероятность, что к тому моменту контракт Промеса со «Спартаком», рассчитанный до лета 2025 года, успеет закончиться.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.

Сообщалось, что футболист был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного заключения Промеса по приговорам в Нидерландах — 7,5 года. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.

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