Футболисты и тренеры сборной России проголосовали на выборах президента РФ

Игроки и тренеры сборной России по футболу проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Игроки и тренеры национальной сборной проголосовали на выборах президента России. Вся команда посетила избирательный участок в Новогорске. Также в Новогорске проголосовал тренерский штаб молодёжки», – говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Выборы президента Российской Федерации начались 15 марта. Они продлятся до 17 марта.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».