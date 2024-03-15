Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Загитова: выборы президента — одно из самых важных событий в жизни страны. Я проголосовала

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что проголосовала на выборах президента России — 2024.

«Сегодня проходят выборы президента России — одно из самых важных событий в жизни страны. Я уже проголосовала!», — сказала Загитова в видео в своём телеграм-канале.

Голосование проводится с 15 по 17 марта 2024 года. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).

Напомним, Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года.