Месси забил гол через 14 секунд после того, как фанаты начали скандировать «Роналду»

Во время ответного матча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» — «Нэшвилл» (3:1), в котором принимал участие нападающий «цапель» Лионель Месси, болельщики гостей начали скандировать фамилию многолетнего конкурента аргентинца — форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Через 14 секунд после того, как фанаты стали выкрикивать фамилию португальского футболиста, Месси забил гол, который позволил «Интер Майами» пройти в 1/4 финала указанного соревнования.

Напомним, Месси забил гол на 23-й минуте встречи. Ранее, на восьмой минуте матча первый гол забил уругвайский форвард Луис Суарес. На 63-й минуте нападающий Роберт Тэйлор забил третий гол «Интер Майами». На 90+3-й минуте в составе «Нэшвилла» отличился форвард Сэм Сарридж.

В четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» встретится с мексиканским «Монтерреем».