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Бразилец Роналдо сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Бразилец Роналдо сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду
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Бывший нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо сделал выбор между футболистом «Интер Майами» Лионелем Месси и игроком «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Роналду или Месси? Месси», — сказал Роналдо в видео на YouTube-канале Mail Sport Football.

Напомним, за свою карьеру Лионель Месси завоевал восемь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе мадридского «Реала», двукратный обладатель «Золотого мяча». Футболист завершил карьеру в 2011 году.

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