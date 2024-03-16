Тренер «Атлетико» Симеоне высказался о предстоящих матчах с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о результатах жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником испанского клуба стала дортмундская «Боруссия».

«Посмотрим, я думаю, нам досталась крепкая команда. Немецкие команды всегда были сильны. Мы прекрасно знаем, какая атмосфера ожидает нас в ответном матче, нам нужна отличная игра в первой встрече. Это сложный, трудный соперник, который в прошлом сезоне очень хорошо боролся в лиге. А в этом году они более или менее схожи с нами по положению в турнирной таблице. Это будет сложный, трудный матч. Немецкие команды исторически были очень жёсткими, и мы не ожидаем ничего другого», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».