Хави рассказал, что помогает «Барселоне» в планировании следующего сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, останется ли он в команде, если его об этом попросит руководство клуба, а также рассказал, что помогает каталонцам в планировании следующего сезона.

«С президентом мы общаемся если не каждый день, то раз в два-три дня. С Деко мы видимся каждый день. Он знает мою позицию. На сегодняшний день ничего не изменилось.

Участвую ли я в спортивном планировании клуба на следующий сезон? Я участвую, потому что люблю этот клуб. Я человек клуба, и в любом случае, если это может помочь клубу в следующем сезоне, я буду это делать», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, ранее Хави заявил об уходе из «Барселоны» по окончании этого сезона. Испанский специалист возглавил сине-гранатовых в 2021 году и привёл команду к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны. После 28 туров Ла Лиги сезона-2023/2024 «Барселона» располагается на третьем месте в таблице, набрав 61 очко.