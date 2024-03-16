Хави: останется ли Феликс в «Барселоне»? Я обсуждаю это с руководством почти каждый день

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, останется ли в команде крайний нападающий Жоау Феликс, который минувшим летом был арендован сине-гранатовыми у мадридского «Атлетико» до конча нынешнего сезона.

«Мы с президентом обсуждаем это, если не каждый день, то каждые два-три дня. С Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») мы видимся каждый день, и он знает мою позицию. Однако на сегодняшний день это ничего не меняет», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Атлетико» хочет выручить € 70-80 млн с продажи Феликса. Сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант с продлением аренды 24-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Феликс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.