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«Осасуна» — «Реал»: хозяева сравняли счёт на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра проводится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

Спустя лишь три минуты нападающий «Осасуны» Анте Будимир сравнял счёт. Ему ассистировал Хорхе Эррандо. Пошла подача с правого угля поля, мяч отскочил на дальнюю штангу, откуда Эррандо прострелил на другой край вратарской — Будимир с метра не промахнулся.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

После 28 туров чемпионата Испании «Осасуна» набрала 36 очков и занимает 10-е место. «Реал» после аналогичного количества туров Ла Лиги заработал 69 очков и располагается на первой строчке.