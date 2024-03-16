Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Шалимов: новичок «Зенита» Артур пока такой «мини-Малком»

Игорь Шалимов: новичок «Зенита» Артур пока такой «мини-Малком»
Комментарии

Бывший главный тренер нескольких российских команд Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Встреча прошла в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Шалимов сказал, что бразильской новичок «Зенита» Артур Гимарайнс — «мини-Малком».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«Зенит» уверенно захватил инициативу и не было сомнений в исходе игры. Команда перешла на 4-3-3 – на острие выдвинут один Кассьерра. Перестроились на эту схему, потому что нашли Артура, который пока такой «мини-Малком». Команда набирает ход, а Вендел и Клаудиньо набирают через игры. Не увидел во втором тайме, за счёт чего «Динамо» могло забить», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Шалимов — об отставке Ивича: не считаю решение Галицкого самодурством
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android