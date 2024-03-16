Игорь Шалимов: новичок «Зенита» Артур пока такой «мини-Малком»

Бывший главный тренер нескольких российских команд Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Встреча прошла в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Шалимов сказал, что бразильской новичок «Зенита» Артур Гимарайнс — «мини-Малком».

«Зенит» уверенно захватил инициативу и не было сомнений в исходе игры. Команда перешла на 4-3-3 – на острие выдвинут один Кассьерра. Перестроились на эту схему, потому что нашли Артура, который пока такой «мини-Малком». Команда набирает ход, а Вендел и Клаудиньо набирают через игры. Не увидел во втором тайме, за счёт чего «Динамо» могло забить», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».