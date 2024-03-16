Шалимов — об отставке Ивича: не считаю решение Галицкого самодурством

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал увольнение Владимира Ивича с поста рулевого южан. Напомним, о расставании с сербским специалистом, занимавшим пост главного тренера первой команды «быков», краснодарский клуб объявил 13 марта.

«Началось всё с того, что команда вышла из отпуска в 20-х числах января. В таких ситуациях владелец, который платит зарплату, хочет понять, почему так поздно и зачем по времени убран первый сбор. Наверняка была дискуссия тренера и владельца по этому поводу. Галицкий не лезет в решения, но всегда просит их объяснить. Видимо, объяснение не удовлетворило, и Сергей Николаевич мучился весь январь.

А потом рестарт сезона – команда упускает победу в матче с «Рубином», потом по делу проигрывает «Ростову». И у владельца возникают вопросы, а объяснения в виде победы и первого места уже нет. «Я тренер, я решаю», – такое объяснение ситуации уже не работает. Думаю, вот эта заруба владельца и тренера началась ещё с декабря. Галицкий попросил объяснить, а логика «Я так вижу» не сработала.

Галицкий всегда спрашивает с тренера по ключевым моментам. Вопросы есть, ответов нет – и в этой ситуации спрашивают с тренера. Нет контакта, нет ответов на вопросы, нет результата – думаю, причины именно в этом. Не считаю решение Галицкого самодурством. Не было бы вопросов, если бы был результат. А он пропал – в чемпионате неудачи, а в Кубке вылет», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.