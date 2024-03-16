«Бавария» разгромила «Дармштадт» в матче 26-го тура Бундеслиги

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Дармштадт» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» (Дармштадт, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Тобиас Райхель. Гости одержали победу в матче со счётом 5:2.
На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Дармштадта» Тим Скарке. На 36-й минуте полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала забил ответный мяч. В компенсированное к первому тайму время матча гости вышли вперёд благодаря точному удару Гарри Кейна. На 64-й минуте Джамал Мусиала оформил дубль. На 74-й минуте четвёртый мяч в составе «Баварии» забил нападающий Серж Гнабри. На 90+3-й минуте гол забил нападающий «Баварии» Матис Тель. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил игрок «Дармштадта» Оскар Вильхельмссон.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 26 матчей. «Дармштадт» находится на последнем месте, заработав 13 очков.
- 16 марта 2024
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