Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» разгромила «Дармштадт» в матче 26-го тура Бундеслиги

«Бавария» разгромила «Дармштадт» в матче 26-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Дармштадт» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» (Дармштадт, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Тобиас Райхель. Гости одержали победу в матче со счётом 5:2.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
2 : 5
Бавария
Мюнхен
1:0 Скарке – 28'     1:1 Мусиала – 36'     1:2 Кейн – 45+1'     1:3 Мусиала – 64'     1:4 Гнабри – 74'     1:5 Тель – 90+3'     2:5 Вильхельмссон – 90+5'    

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Дармштадта» Тим Скарке. На 36-й минуте полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала забил ответный мяч. В компенсированное к первому тайму время матча гости вышли вперёд благодаря точному удару Гарри Кейна. На 64-й минуте Джамал Мусиала оформил дубль. На 74-й минуте четвёртый мяч в составе «Баварии» забил нападающий Серж Гнабри. На 90+3-й минуте гол забил нападающий «Баварии» Матис Тель. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил игрок «Дармштадта» Оскар Вильхельмссон.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 26 матчей. «Дармштадт» находится на последнем месте, заработав 13 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android