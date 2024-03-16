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«Осасуна» — «Реал»: Браим Диас отправил третий мяч в ворота хозяев

«Осасуна» — «Реал»: Браим Диас отправил третий мяч в ворота хозяев
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В эти минуты проходит матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра проводится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 4'     1:1 Будимир – 7'     1:2 Карвахаль – 18'     1:3 Диас – 61'     1:4 Винисиус Жуниор – 64'     2:4 Муньос – 90+1'    

На четвёртой минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя лишь три минуты нападающий «Осасуны» Анте Будимир сравнял счёт. Ему ассистировал Хорхе Эррандо. На 18-й минуте защитник Дани Карвахаль отправил второй мяч в ворота «Осасуны» с передачи Федерико Вальверде.

На 61-й минуте полузащитник «Реала» Браим Диас увеличил преимущество команды. Голевая снова в активе Вальверде. Андрей Лунин вынес от ворот, Вальверде в середине поля выиграл верх у Алехандро Катены и отправил Браима на рандеву с вратарём — Диас легко убежал от оппонента и катнул мяч под опорную ногу голкиперу.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

После 28 туров чемпионата Испании «Осасуна» набрала 36 очков и занимает 10-е место. «Реал» после аналогичного количества туров Ла Лиги заработал 69 очков и располагается на первой строчке.

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