«Осасуна» — «Реал»: Винисиус Жуниор оформил дубль

В эти минуты проходит матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра проводится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя лишь три минуты нападающий «Осасуны» Анте Будимир сравнял счёт. Ему ассистировал Хорхе Эррандо. На 18-й минуте защитник Дани Карвахаль отправил второй мяч в ворота «Осасуны» с передачи Федерико Вальверде. На 61-й минуте полузащитник «Реала» Браим Диас увеличил преимущество команды. Голевая снова в активе Вальверде.

Спустя три минуты Винисиус Жуниор оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Вальверде отметился хет-триком из ассистов. Антонио Рюдигер «шведой» вырезал пас на Вальверде, Федерико бедром продлил на Винисиуса, бразилец слева ворвался в штрафную и покатил мяч под ногой у вратаря. Защитник «Осасуны» был близок, чтобы вынести с ленточки, но совсем немного не успел.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

После 28 туров чемпионата Испании «Осасуна» набрала 36 очков и занимает 10-е место. «Реал» после аналогичного количества туров Ла Лиги заработал 69 очков и располагается на первой строчке.