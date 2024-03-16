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Вильям Галлас ответил, чего не хватает «Арсеналу» для чемпионства в АПЛ

Вильям Галлас ответил, чего не хватает «Арсеналу» для чемпионства в АПЛ
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Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас ответил на вопрос, чего не хватает «канонирам» для того, чтобы стать чемпионами английской Премьер-Лиги.

«Чего «Арсеналу» не хватает для чемпионства? Ещё одного года. Может, игрока? Может, одного года, может, одного игрока. Это может быть нападающий, полузащитник или защитник. Посмотрите на состав — там одни молодые. Да и Артета работает тренером только три года. Почти четыре. В прошлом году они были близки, но почему не выиграли? Тому составу не хватило опыта и смелости в важных играх. Поэтому они могут выиграть АПЛ только в следующем году», — сказал Галлас в интервью на YouTube-канале «МЯЧ Shorts».

В данный момент «Арсенал» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, завоевав 64 очка после 28 проведённых матчей.

Турнирная таблица АПЛ
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