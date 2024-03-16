Вильям Галлас назвал лучшего игрока в составе «Челси»

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас назвал лучшего игрока в нынешнем составе лондонского клуба.

«Кто пригодился бы из нынешнего «Челси» команде 2005 года? Тьяго Силва. Возможно, он вообще лучший игрок в команде. А посмотрите сколько ему лет. 39 лет! Нормально ли для игрока в таком возрасте быть лучшим в команде?», — сказал Галлас в интервью на YouTube-канале «МЯЧ Shorts».

Напомним, Силва стал игроком «Челси» в 2020 году. В нынешнем сезоне защитник «синих» принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.