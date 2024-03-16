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Анчелотти: Винисиус мог забить четыре мяча в матче с «Осасуной»

Анчелотти: Винисиус мог забить четыре мяча в матче с «Осасуной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру бразильского нападающего команды Винисиуса Жуниора в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной».

«Винисиус? Он мог забить четыре мяча сегодня. Он сыграл необыкновенно. Нам нужны такие игроки, как он», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети Х (бывший Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, сегодня, 16 марта, «Реал» одержал победу над «Осасуной» со счётом 4:2. Винисиус Жуниор отметился дублем. Помимо него, среди игроков мадридской команды отличились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Браим Диас. Уругваец Федерико Вальверде записал на свой счёт хет-трик из результативных передач. В составе «Осасуны» забитыми мячами отметились Анте Будимир и Икер Муньос.

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 4'     1:1 Будимир – 7'     1:2 Карвахаль – 18'     1:3 Диас – 61'     1:4 Винисиус Жуниор – 64'     2:4 Муньос – 90+1'    
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