Анчелотти: Винисиус мог забить четыре мяча в матче с «Осасуной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру бразильского нападающего команды Винисиуса Жуниора в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной».

«Винисиус? Он мог забить четыре мяча сегодня. Он сыграл необыкновенно. Нам нужны такие игроки, как он», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети Х (бывший Twitter).

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Напомним, сегодня, 16 марта, «Реал» одержал победу над «Осасуной» со счётом 4:2. Винисиус Жуниор отметился дублем. Помимо него, среди игроков мадридской команды отличились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Браим Диас. Уругваец Федерико Вальверде записал на свой счёт хет-трик из результативных передач. В составе «Осасуны» забитыми мячами отметились Анте Будимир и Икер Муньос.