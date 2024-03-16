Кулушевски — об Ибрагимовиче: парню уже 42 года, а он всё ещё тренируется как животное

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Швеции Деян Кулушевски рассказал, как тренируется экс-нападающий Златан Ибрагимович.

«Я познакомился со Златаном, когда он вернулся в сборную Швеции в возрасте 39 лет. И он сказал: «Послушайте, я слишком добр к вам, ребята. Вы должны увидеть меня в «Милане».

Я не понимал, что он имеет в виду, пока однажды не пришёл к нему домой и он не рассказал мне, что тренируется по семь часов в день. Семь часов! Парню уже 42 года, а он всё ещё выкладывает фотографии и видео, на которых он тренируется как животное. Для чего, чёрт возьми, он тренируется?! Никто не знает. Он просто Златан», — приводит слова Кулушевски The Players Tribune.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».