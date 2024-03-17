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«Ницца» уверенно обыграла «Ланс» и поднялась на четвёртое место в Лиге 1

«Ницца» уверенно обыграла «Ланс» и поднялась на четвёртое место в Лиге 1
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Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, Франция. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Франция - Лига 1 . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 3
Ницца
Ницца
0:1 Моффи – 11'     0:2 Тюрам-Юльен – 53'     0:3 Моффи – 67'     1:3 Ваи – 76'    

Первый гол в матче был забит на 11-й минуте. Отличился нигерийский нападающий «Ниццы» Теремас Моффи. На 53-й минуте полузащитник Кефрен Тюрам-Юльен удвоил преимущество гостей. На 67-й минуте «Ницца» получила право пробить 11-метровый удар, который реализовал Моффи. На 76-й минуте форвард «Ланса» Элье Ваи отыграл один мяч.

После этой победы в активе «Ниццы» стало 43 очка. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ланс» с 42 очками опустился на шестую строчку.

Турнирная таблица Лиги 1
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