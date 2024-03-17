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Шалимов предположил, как «Спартак» будет выступать в оставшихся играх сезона

Шалимов предположил, как «Спартак» будет выступать в оставшихся играх сезона
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Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов высказал мнение, как красно-белые будут выступать в оставшихся матчах сезона-2023/2024.

«Остаётся 10 игр плюс матчи Кубка. И выступать, на мой взгляд, будут так же, как осенью и весной, – очень неровно по игре, по результату. Один матч – ура-ура, а потом – провал, как с «Факелом». Говорить о том, что потенциал состава невысок, я не готов – состав неплохой, но играет от 60-70% потенциала, мало наигранных вещей. Все стараются себя показать, но это не просмотровые матчи, надо показывать то, что наработали и давать результат», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 31 очко после 20 проведённых матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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