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Шалимов: Мурад Мусаев — фартовый тренер. Не удивлюсь, если «Краснодар» выиграет РПЛ

Шалимов: Мурад Мусаев — фартовый тренер. Не удивлюсь, если «Краснодар» выиграет РПЛ
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Бывший тренер нескольких российских команд Игорь Шалимов прокомментировал назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

«Мурад Мусаев – фартовый тренер, и я бы не исключал «Краснодар» из чемпионской гонки. Команда идёт на втором месте, и шансы есть – не удивлюсь, если «быки» выиграют чемпионат», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Мурад Мусаев уже занимал пост главного тренера «Краснодара» с 2019 по 2020 год. Под его руководством российская команда совершила дебют в Лиге чемпионов УЕФА. В общей сложности специалист руководил «Краснодаром» в 126 официальных матчах. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах».

В данный момент «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 39 очков после 20 проведённых матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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