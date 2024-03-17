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Андрей Лунёв объяснил, почему согласился на понижение зарплаты при переходе в «Байер»

Андрей Лунёв объяснил, почему согласился на понижение зарплаты при переходе в «Байер»
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Российский вратарь Андрей Лунёв рассказал о своём опыте игры за немецкий «Байер». В команду из Леверкузена футболист перешёл на правах свободного агента в 2021 году, когда истёк его контракт с «Зенитом». Спустя два сезона Лунёв оказался в азербайджанском «Карабахе», за который выступает и по сей день.

«Потерял в деньгах при уходе из «Зенита»? Деньги — не самое важное. Налоги там [в Германии], да, почти 50% вынь да положь. Там другой чемпионат, другой уровень конкуренции, уровень футбола. Почему бы не поехать и не проверить себя?

Не получилось. Поехал бы ещё раз, если отмотать время назад? Да. Травмы, если бы не они, ещё можно было бы потягаться», — сказал Лунёв в интервью на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

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