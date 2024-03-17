Андрей Лунёв — о «Байере»: играли с лучшей командой Европы

Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о постоянной работе в матчах 1/8 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».

«Мне нравится быть в таком напряжении. Лучше так, нежели стоять без работы и пропустить один момент. Это самое неприятное. Здорово и приятно, когда ты постоянно в тонусе. По крайней мере, для меня.

Конечно, хотелось бы, чтобы игра была более равной, чтобы они атаковали, мы. Но мы выстояли, играли с лучшей командой в Европе», — сказал Лунёв в интервью на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio Show.

Напомним, «Байер» прошёл в четвертьфинал турнира по сумме двух встреч. В первом матче команды сыграли вничью — 2:2. В ответной игре «Байер» вырвал победу у «Карабаха» в компенсированное время второго тайма — 3:2.