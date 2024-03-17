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«Это больно и обидно». Лунёв — о вылете «Карабаха» от «Байера» в Лиге Европы

«Это больно и обидно». Лунёв — о вылете «Карабаха» от «Байера» в Лиге Европы
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Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв поделился эмоциями после вылета азербайджанской команды от леверкузенского «Байера» (3:2) на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Зубир – 58'     0:2 Жунинью – 67'     1:2 Фримпонг – 72'     2:2 Шик – 90+3'     3:2 Шик – 90+8'    
Удаления: нет / Джафаргулиев – 62'

«Больно и обидно, если подводить итог этому противостоянию. Вести в счёте 2:0 в двух матчах и дважды упустить преимущество… Конечно, это больно. Были ли в моей карьере более драматичные матчи? Нет, ни одна игра не всплывает. Нужно восстанавливаться, сейчас это в прошлом. Сделать выводы, что не получилось, посмотреть нюансы, приведшие к голам. Это футбол», — сказал Лунёв в видео на YouTube-канале C&C Show.

Напомним, по ходу указанного матча «Карабах» обыгрывал «Байер» со счётом 2:0. Однако на 72-й минуте защитник Жереми Фримпонг забил первый гол немецкой команды. Затем, на 90+3-й и 90+8-й минутах нападающий «фармацевтов» Патрик Шик оформил дубль, благодаря которому «Байер» прошёл в следующую стадию Лиги Европы.

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