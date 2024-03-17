«Это больно и обидно». Лунёв — о вылете «Карабаха» от «Байера» в Лиге Европы

Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв поделился эмоциями после вылета азербайджанской команды от леверкузенского «Байера» (3:2) на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

«Больно и обидно, если подводить итог этому противостоянию. Вести в счёте 2:0 в двух матчах и дважды упустить преимущество… Конечно, это больно. Были ли в моей карьере более драматичные матчи? Нет, ни одна игра не всплывает. Нужно восстанавливаться, сейчас это в прошлом. Сделать выводы, что не получилось, посмотреть нюансы, приведшие к голам. Это футбол», — сказал Лунёв в видео на YouTube-канале C&C Show.

Напомним, по ходу указанного матча «Карабах» обыгрывал «Байер» со счётом 2:0. Однако на 72-й минуте защитник Жереми Фримпонг забил первый гол немецкой команды. Затем, на 90+3-й и 90+8-й минутах нападающий «фармацевтов» Патрик Шик оформил дубль, благодаря которому «Байер» прошёл в следующую стадию Лиги Европы.