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Вратарь «Уфы» Баклов сравнил уровень футбола в РПЛ и Второй лиге

Вратарь «Уфы» Баклов сравнил уровень футбола в РПЛ и Второй лиге
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Голкипер «Уфы» Олег Баклов сравнил уровень футбола в Российской Премьер-Лиге и ЛЕОН-Второй лиге.

«Сейчас во Второй лиге всё стало гораздо лучше. Если брать условия сегодняшней «Уфы» и «Урала», то в организационных вопросах разница существенная. Но нужно понимать, что бюджеты клубов несопоставимы. А в уровне футбола и тренировочного процесса большой пропасти нет. Понятно, что в РПЛ класс футболистов выше — от этого тоже нужно отталкиваться», — сказал Баклов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

В данный момент «Уфа» находится на второй строчке турнирной таблицы второго этапа группы «Золото» Второй лиги А. В нынешнем сезоне Олег Баклов принял участие в 23 матчах за «Уфу» во всех официальных турнирах и 13 раз отыграл «на ноль».

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