Игрок «Интера» Тюрам: я всегда мечтал когда-нибудь стать таким же нападающим, как Адриано

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам рассказал, какие футболисты были для него кумирами в детстве.

«Одним из моих футболистов был Роналдо. А после него я восхищался Адриано. Мне нравилось всё, что он делал на поле. Я всегда мечтал когда-нибудь стать таким же нападающим, как он», — приводит слова Тюрама FC Inter News.

Напомним, Роналдо являлся игроком «нерадзурри» с 1997 по 2002 год. За это время бразильский футболист сыграл в 99 матчах во всех соревнованиях, в которых он забил 59 голов и сделал десять результативных передач.

Адриано выступал за «Интер» с 2004 по 2009 год. За этот период он принял участие в 177 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 74 голами и 28 результативными передачами.