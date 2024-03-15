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«Странная ситуация». Савич прокомментировал эпизод с Тюрамом, схватившим его за гениталии

«Странная ситуация». Савич прокомментировал эпизод с Тюрамом, схватившим его за гениталии
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Центральный защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич высказался относительно эпизода, произошедшего на десятой минуте дополнительного времени матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1; сер. пен. 3:2), когда нападающий «нерадзурри» Маркус Тюрам коснулся гениталий черногорского футболиста, после чего он упал на газон.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

«Это была странная ситуация, я не привык к подобным вещам (смеётся), но ничего страшного, такие ситуации могут случиться в матче. Всё в порядке, всё хорошо. После этого мы поговорили, посмеялись, поэтому не знаю, что ещё сказать. Это странная ситуация, но это не так важно», — приводит слова Савича Mundo Deportivo.

Напомним, нападающий «Интера» не был удалён за этот эпизод.

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