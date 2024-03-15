«Странная ситуация». Савич прокомментировал эпизод с Тюрамом, схватившим его за гениталии

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич высказался относительно эпизода, произошедшего на десятой минуте дополнительного времени матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1; сер. пен. 3:2), когда нападающий «нерадзурри» Маркус Тюрам коснулся гениталий черногорского футболиста, после чего он упал на газон.

«Это была странная ситуация, я не привык к подобным вещам (смеётся), но ничего страшного, такие ситуации могут случиться в матче. Всё в порядке, всё хорошо. После этого мы поговорили, посмеялись, поэтому не знаю, что ещё сказать. Это странная ситуация, но это не так важно», — приводит слова Савича Mundo Deportivo.

Напомним, нападающий «Интера» не был удалён за этот эпизод.