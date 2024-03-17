«Вольфсбург» объявил об уходе Нико Ковача с поста главного тренера команды

Немецкий «Вольфсбург» на своём официальном сайте сообщил, что хорватский специалист Нико Ковач покинул пост главного тренера команды.

«Вольфсбург» расстаётся с главным тренером Нико Ковачем. Управляющий директор Марсель Шефер сообщил 52-летнему специалисту об этом решении в субботу вечером в личной беседе. Помощники тренера Роберт Ковач и Аарон Бриггс также покидают клуб», — говорится на официальном сайте «Вольфсбурга».

В данный момент «Вольфсбург» находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу, завоевав 25 очков после 26 проведённых матчей. Нико Ковач возглавлял команду с июля 2022 года. Под его руководством «Вольфсбург» провёл 66 игр, одержал 23 победы, 17 раз сыграл вничью и потерпел 26 поражений.