Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вольфсбург» объявил об уходе Нико Ковача с поста главного тренера команды

«Вольфсбург» объявил об уходе Нико Ковача с поста главного тренера команды
Комментарии

Немецкий «Вольфсбург» на своём официальном сайте сообщил, что хорватский специалист Нико Ковач покинул пост главного тренера команды.

«Вольфсбург» расстаётся с главным тренером Нико Ковачем. Управляющий директор Марсель Шефер сообщил 52-летнему специалисту об этом решении в субботу вечером в личной беседе. Помощники тренера Роберт Ковач и Аарон Бриггс также покидают клуб», — говорится на официальном сайте «Вольфсбурга».

В данный момент «Вольфсбург» находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу, завоевав 25 очков после 26 проведённых матчей. Нико Ковач возглавлял команду с июля 2022 года. Под его руководством «Вольфсбург» провёл 66 игр, одержал 23 победы, 17 раз сыграл вничью и потерпел 26 поражений.

Турнирная таблица Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android